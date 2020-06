Sun Express nie poleci w tym sezonie do Egiptu

Sun Express, linia lotnicza założona w 1989 roku przez Lufthansę i Turkish Airlines, która specjalizuje się w przewozach turystycznych, poinformowała, że w bieżącym sezonie letnim nie będzie latać do Hurghady – donosi niemiecki portal branży turystycznej Travel Talk. Co prawda wyloty z Düsseldorfu, Hanoweru, Kolonii-Bonn, Lipska-Halle i Stuttgartu nadal widnieją w rozkładach, ale rzecznik prasowa potwierdziła, że rejsy te nie odbędą się. Przewoźnik zdecydował się anulować program letni do Egiptu, bo touroperatorzy nie są zainteresowani tą ofertą.

Na razie nadal nie wiadomo, kiedy w ogóle będzie można zacząć wyjeżdżać do Egiptu, bo niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych utrzymało ostrzeżenia przed podróżami do krajów spoza Unii Europejskiej, strefy Schengen i państw stowarzyszonych do końca sierpnia. Sun Express zapowiada natomiast, że 15 lipca wznowi loty do Bułgarii, Grecji i Włoch. Poza tym przewoźnik wykonuje połączenia do Ankary i innych miejsc w Anatolii.