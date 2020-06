Nie będzie odszkodowania za opóźnienie lub odwołanie lotu – Komisja Europejska chce zmienić przepisy

Chodzi konkretnie o zmiany do rozporządzenia WE 261/2004 z 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów po odmowie przyjęcia na pokład albo odwołaniu lub też dużym opóźnieniu lotów.

– Jedna z propozycji przewiduje wydłużenie czasu opóźnienia lotów z trzech godzin do pięciu, a dłuższych lotów do 12 godzin. Dotyczy to opóźnień, za które linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność – wyjaśnia Magdalena Bursa-Łapińska.