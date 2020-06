Koniec niemieckiego Sun Expressu

Lufthansa zamyka niemiecki oddział spółki joint-venture prowadzonej we współpracy z Turkish Airlines, donosi „Bild” w swoim elektronicznym wydaniu. 1,2 tysiąca pracowników straci pracę. Loty mają być realizowane przez turecką spółkę-matkę, działającą również pod nazwą SunExpress (obie linie mają jednak inne oznaczenia według ICAO – oddział niemiecki to SXD, a turecki to SXS), Eurowings i innych przewoźników. Rezerwacje klientów zostaną automatycznie zamienione.

SunExpress ma się skupić na lotach z Niemiec, Austrii i Szwajcarii do Turcji. To oznacza, że z siatki wypadną pozostałe kierunki w basenie Morza Śródziemnego, do których miał latać przewoźnik. Wcześniej linia poinformowała, że anuluje na cały sezon letni rejsy do Hurghady, co miało być spowodowane brakiem zainteresowania touroperatorów współpracą.