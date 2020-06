Wizz Air znów lata z Polski

W obowiązującym od 17 czerwca rozkładzie pojawiły się loty z Gdańska do Alesund, Bergen, Bodo, Paryża-Beauvais, Dortmundu, Eindhoven, Rejkiawiku, Kristiansand, Oslo-Gardenmoen, Sandefjord-Torp, Stavanger, Turku, Tromso i Trondheim, z Katowic do Burgas, Kolonii, Katanii, Dortmundu, Eindhoven, Rejkiawiku, Palmy, Splitu, Stavanger, Sandefjord-Torp i na Teneryfę, z Krakowa do Billund, Eindhoven, Rzymu-Fumicino, Rejkiawiku, Oslo i Turku, z Lublina do Eindhoven, z Poznania do Paryża-Beauvais i Eindhoven, z Olsztyna do Dortmundu, ze Szczecin do Stavanger, z Warszawy do Alicante, Barcelony, Bergen, Bergamo, Burgas, Bazylei-Miluzy-Fryburga, Budapesztu, Brukseli-Charleroi, Eindhoven, Rzymu-Fiumicino, Rejkiawiku, Madrytu, Splitu, na Teneryfę, do Turku, Sandefjord-Torp i Wiedenia oraz z Wrocławia do Eindhoven, Rejkiawiku i Sandefjord-Torp.