Eurowings: Tego lata wszystkie samoloty wrócą do służby

Wzmożony popyt nie ogranicza się tylko do wyjazdów typowo wakacyjnych. Dobrze sprzedają się też loty krajowe i europejskie, z których korzystają podróżujący służbowo. Obłożenie samolotów jest dobre, ale większość rezerwacji jest na lato i wpływa do przewoźnika w ostatniej chwili. Zaledwie 30 procent sprzedaży dotyczy terminów jesiennych lub późniejszych.

Prezes uważa, że rynek lotniczy w Europie zostanie podzielony na nowo, on sam upatruje w tym szansy dla firmy, którą prowadzi. Jak zapewnia, nie chodzi jednak o to, by walczyć o klienta dumpingowymi cenami. Co prawda linia także oferuje przeloty od 29 euro za odcinek, ale jak twierdzi rzecznik przewoźnika, liczba takich miejsc jest bardzo ograniczona, a standardowo bilety kosztują od 39 euro na lot w jedną stronę.