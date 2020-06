1 lipca LOT startuje za granicę

W siatce, która będzie obowiązywać przez pierwsze dwa tygodnie lipca, znalazło się siedem rejsów tygodniowo do Pragi, Düsseldorfu, Wilna i Budapesztu, sześć do Berlina, pięć do Wiednia, Brukseli i Kijowa (na lotnisko Boryspol), cztery do Amsterdamu i Bukaresztu, trzy do Barcelony, Tbilisi i Oslo, dwa do Splitu i Dubrownika oraz co najmniej jeden rejs w tygodniu do Zadaru, Podgoricy, na Korfu, do Chanii i Warny. Do 14 lipca wszystkie międzynarodowe rejsy startować będą z lotniska Chopina w Warszawie.