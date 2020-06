Znów można latać po Europie. Dokąd polecimy z Polski?

Kraje Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Szwajcaria, Islandia, Norwegia i Lichtenstein) to kierunki, do których można polecieć z Polski od dzisiaj – wynika z rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury. Są jednak wyjątki, na liście zakazanych są Portugalia, Szwecja i Wielka Brytania.

We wtorek, 16 czerwca linie i lotniska nerwowo oczekiwały na rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury, w którym miała się znaleźć lista krajów, do których będzie można latać z Polski. Ukazało się ono dopiero wieczorem. Wcześniej i premier Mateusz Morawiecki, i rzecznik rządu Piotr Mueller, mówili, że na początek będą to kraje Unii Europejskiej. Okazało się jednak, że są pewne modyfikacje. Poniżej dalsza część artykułu

Po trzymiesięcznej przerwie, w Warszawie wylądują samoloty Wizz Aira, KLM, Air France i Lufthansy. Najwięcej kierunków ma w planach ten pierwszy przewoźnik, ale będzie musiał je jeszcze zrewidować. Pozostałe zabiorą pasażerów do Amsterdamu, Paryża, Frankfurtu i Monachium.

W systemie rezerwacyjnym Wizz Aira są zapisane rejsy do Edynburga, Luton, Sztokholmu, Kijowa, Barcelony, Alicante, Oslo, Rzymu, Bergamo, Brukseli, Paryża. Czyli ze wstępnej siatki węgierskiego przewoźnika wypadają na razie Luton i Edynburg, Sztokholm i Kijów. Ciekawe, że na liście dostępnych dla Polaków krajów jest Hiszpania, bo ten kraj będzie wpuszczać obce linie lotnicze dopiero od 21 czerwca, a to z kolei oznacza, że i Barcelona oraz Alicante także nie mogą znaleźć się we wstępnym rozkładzie lotów.

We wszystkich liniach rejsy będą odbywały się z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego. Do odwołania we wszystkich samolotach muszą też zostawić 50 procent miejsc pustych. Taki nakaz obowiązuje jedynie w Polsce. Nie wynika on ani z rekomendacji Międzynarodowego Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA), ani Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Nic dziwnego, że wszystkie linie lotnicze go krytykują. W Polsce decyzję o tym podjął Główny Inspektorat Sanitarny.

Jeszcze w czerwcu pojawią się kolejne kierunki. Od 29 czerwca KLM będzie latał do Krakowa i Gdańska, ale na razie nie jest znana data powrotu holenderskiej linii do Wrocławia. Linia również stopniowo wznawia operacje na świecie. W lipcu planuje realizować do 30 procent swojego wcześniejszego rozkładu, oferując 73 kierunki w Europie i 51 połączeń międzykontynentalnych, z których połowa, to nadal przewozy cargo.

Air France początkowo poleci wyłącznie z Warszawy do Paryża sześć razy w tygodniu. 3 lipca mają zostać zainaugurowane rejsy z Krakowa do Paryża. Nie wiadomo, kiedy francuski przewoźnik powróci do Wrocławia. Wiadomo natomiast, że w lipcu i sierpniu pasażerowie będą mieli do wyboru prawie 150 kierunków z przesiadką w Paryżu. Stanowić to będzie około 80 procent wszystkich tras oferowanych przez Air France przed pandemią.

Rośnie też częstotliwość lotów. Do końca czerwca przewoźnik zrealizuje zaledwie 20 procent swojego rozkładu oferowanego zwykle w tym miesiącu. Jeśli sytuacja na świecie pozwoli na dalszą reaktywację i popyt będzie rósł, to w lipcu planowane jest odmrożenie do 35 procent dawnej siatki połączeń, a w sierpniu – do 40 procent.

Od 23 czerwca do Warszawy wróci Swiss z rejsami do Zurychu, a od 3 lipca Austrian Airlines z połączeniami do Wiednia. Od 1 lipca ruszy Ryanair, w tym roku Irlandczycy zamierzają oferować 200 kierunków z polskich lotnisk, z tym że niektóre z nich pojawią się w rozkładzie lotów dopiero od jesieni.

Nie ma pewności, kiedy wrócą do Polski linie lotnicze znad Zatoki Perskiej, Emirates i Qatar Airways. Wiadomo natomiast, że lada dzień swoją siatkę post-Covid-19 ogłosi LOT, który wcześniej zawiesił połączenia międzynarodowe do końca czerwca.