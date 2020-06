Air France wraca do Polski

17 czerwca, po trzymiesięcznej przerwie, Air France wznowi połączenie z Warszawy do Paryża, a 3 lipca zacznie latać na trasie Kraków – Paryż. Latem siatka przewoźnika będzie liczyć prawie 150 kierunków.

Od 17 czerwca, po zniesieniu zakazu ruchu lotniczego z i do Polski, pasażerowie znów będą mogli korzystać z rozkładowego połączenia z Warszawy do Paryża – informuje Air France w komunikacie. W pierwszym tygodniu przewoźnik zaoferuje sześć lotów między stolicami Polski i Francji, by stopniowo zwiększać ich częstotliwość aż do 11 po 27 lipca. Poniżej dalsza część artykułu

Z kolei 3 lipca Air France zacznie latać z Krakowa do Paryża. Planowana na koniec marca inauguracja tego połączenia nie odbyła się z powodu wybuchu pandemii, teraz ma ono wejść do siatki na stałe. Początkowo przewoźnik będzie je realizował dwa razy w tygodniu, następnie cztery, a od 27 lipca będzie latał na tej trasie raz dziennie. Nie wiadomo natomiast jeszcze, kiedy Air France powróci do Wrocławia.

Wraz ze znoszeniem restrykcji dotyczących lotów pasażerskich Air France stopniowo wznawia operacje w Europie i na świecie. W lipcu i sierpniu będzie można polecieć z przesiadką w Paryżu do prawie 150 miejsc – to około 80 procent siatki przewoźnika. Rośnie też częstotliwość lotów. Do końca czerwca francuskie linie lotnicze zrealizują 20 procent swojego rozkładu sprzed kryzysu. Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli i popyt będzie rósł, w lipcu zamierzają odmrozić 35 procent oferty, a w sierpniu – do 40 procent.

W pierwszej kolejności Air France wznawia rejsy wewnątrz kraju, do francuskich regionów zamorskich (Korsyka, Martynika, Reunion) i do większości miejsc w Europie, między innymi do Włoch, Portugalii, Hiszpanii czy Grecji. Stopniowo będzie też wznawiał ruch międzykontynentalny, obecnie można polecieć między innymi do Dubaju, Mumbaju, Delhi, Singapuru, Hong Kongu, Osaki, Seulu, Tokio, Montrealu, Nowego Jorku, Los Angeles, Meksyku, Rio de Janeiro czy Sao Paulo. Letni rozkład lotów przewoźnik realizuje, wykorzystując 106 z 224 swoich samolotów. Air France zastrzega przy tym, że w zależności od sytuacji epidemicznej, popytu i decyzji władz poszczególnych państw dotyczących latania, przedstawione plany reaktywacji ruchu lotniczego mogą się zmienić.

Od pasażerów Air France wymaga noszenia masek (jednorazowych lub wielokrotnego użytku) na lotnisku i w samolocie. Zakrywanie twarzy szalikiem lub chustką nie zastępuje maski – podkreśla. Ponieważ zwykła maska może być używana jednorazowo przez maksymalnie cztery godziny (maska FFP do ośmiu godzin), podróżni powinni mieć wystarczającą liczbę masek w zależności od długości podróży, łącznie z czasem, kiedy przebywają na lotniskach. Masek nie muszą nosić dzieci do 10 roku życia. Pasażerom, którzy zgłoszą się na lot bez maski, przewoźnik może odmówić wejścia do samolotu. Wymóg zasłaniania twarzy będzie obowiązywał do 31 sierpnia z możliwością zmiany tej daty w zależności od stanu pandemii i międzynarodowych przepisów.

Na lotniskach, podczas wejścia na pokład i zajmowania miejsc pasażerowie muszą zachowywać dystans. Air France zaleca też, by zaopatrzyli się w płyny dezynfekujące.

Kolejna nowa procedura to obowiązkowe mierzenie temperatury ciała przed lotem za pomocą bezdotykowych termometrów na podczerwień. Maksymalna dopuszczalna temperatura to 38 stopni. Pasażerom z wyższą temperaturą przewoźnik może odmówić wejścia na pokład i przesunąć ich rezerwację na późniejszy termin bez dodatkowych opłat.

Serwis pokładowy został ograniczony do minimum, na trasach krajowych i krótkich europejskich Air France w ogóle nie serwuje posiłków i napojów, pasażerowie lotów międzykontynentalnych dostają zapakowane zestawy. Z pokładów zniknęła prasa, przewoźnik nie prowadzi też sprzedaży pokładowej. Kabiny samolotów są dokładnie czyszczone i odkażane preparatem wirusobójczym przed każdym lotem.

Do nowych warunków zostały dostosowane również lotniska – pojawiły się ścianki ochronne z pleksiglasu przy stanowiskach obsługi, oznaczenia na podłodze przypominające o dystansie i dozowniki z płynem dezynfekującym.