KLM wznawia rejsy z Warszawy, Krakowa i Gdańska

17 czerwca KLM zacznie latać do Amsterdamu z Warszawy, 29 lipca z Krakowa, a najprawdopodobniej w pierwszej połowie lipca z Gdańska – z każdego z tych miast raz dziennie. Na razie nie wiadomo, kiedy wróci do Wrocławia – głosi komunikat holenderskiego przewoźnika.

W lipcu w Europie KLM będzie latał do 73 miejsc, poza Warszawą, Krakowem i Gdańskiem będą to Aalborg, Aberdeen, Alicante, Ateny, Barcelona, Bazylea, Bergen, Berlin (Tegel), Bilbao, Billund, Birmingham, Bukareszt, Bolonia, Bordeaux, Bristol, Budapeszt, Bruksela, Cagliari, Katania, Dublin, Düsseldorf, Edynburg, Florencja, Genewa, Genua, Glasgow, Göteborg, Hamburg, Hanower, Helsinki, Ibiza, Inverness, Stambuł, Kijów, Kopenhaga, Leeds (Bradford), Londyn (City i Heathrow), Lizbona, Luksemburg, Lyon, Madryt, Malaga, Manchester, Montpellier, Moskwa, Mediolan, Monachium, Norymberga, Newcastle, Nicea, Oslo, Paryż, Porto, Praga, Rzym, Petersburg, Split, Stavanger, Sztokholm, Stuttgart, Tuluza, Trondheim, Walencja, Wenecja, Wiedeń, Zagrzeb i Zurich. Duża część tych połączeń jest dostępna już teraz.

KLM reaktywuje również niektóre trasy międzykontynentalne. Z początkiem czerwca zaczął latać do Paramaribo, Quito, na Arubę, Bonaire i Sint Maarten, w lipcu do siatki wrócą Dżakarta, Denpasar, Waszyngton, San Francisco, Vancouver i Calgary. W wakacje siatka ma liczyć w sumie 51 kierunków międzykontynentalnych. Aktualnie na połowie tych tras KLM realizuje jedynie loty cargo. W lipcu z amsterdamskiego lotniska wystartują 3 tysiące rejsów KLM-u, co stanowi 25-30 procent zwykłej ich liczby.