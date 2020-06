LOT nadal bez pomocy publicznej

Z nieoficjalnych informacji wynika, że wniosek o taką pomoc dla PLL LOT do Brukseli jeszcze nie został z Warszawy wysłany. Nie wiadomo także, jakie straty przyniosła polskiemu przewoźnikowi pandemia.

Z wypowiedzi ministra aktywów państwowych Jacka Sasina wynika, że rząd czeka nie tylko na zakończenie negocjacji LOT-u z firmami leasingowymi, ale i daleko posunięte cięcie kosztów w samej spółce. Trwają negocjacje z personelem pokładowym i pilotami zatrudnionymi na etatach. Zatrudnieni na zasadzie B2B już latają na nowych warunkach. Przez ten etap przeszła już większość linii lotniczych w Europie, które zmniejszyły zatrudnienie i odstawiły flotę, a co się dało, oddały firmom leasingowym. Norwegian w zamian za spłatę rat oddał leasingodawcom udziały w firmie.

– Dzisiaj nic jeszcze nie wiadomo na pewno, a pandemia się jeszcze nie zakończyła. Decyzja o wystąpieniu do Komisji Europejskiej o zgodę na pomoc publiczną powinna zostać podjęta, kiedy będzie wiadomo, jakie poniósł przewoźnik i ile jest w stanie oszczędzić – mówi ekspert lotniczy Jacek Krawczyk. – Jeśli spółka nadal może finansować działalność z zapasów gotówki bądź z innych źródeł, to jest to zachowanie racjonalne – dodaje.