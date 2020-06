Austriacy regulują ceny biletów lotniczych

Bilet do Austrii i z Austrii nie może kosztować mniej niż 40 euro – to element pakietu pomocowego rządu w Wiedniu dla Austrian Airlines. To przełomowa decyzja na europejskim rynku lotniczym.

Jest łatwa do przełknięcia dla tradycyjnych linii lotniczych, ale dla tanich przewoźników, takich jak Wizz Air, który w tym roku postawił na Austrię, i Ryanair, który mało skutecznie atakuje ten rynek, to mocny cios. Austriacy twierdzą, że jest to obrona przed niskokosztowym dumpingiem. Linie lotnicze w akcjach promocyjnych czasami sprzedają bilety po cenach niższych od rządowych podatków nakładanych na podróże lotnicze. Poniżej dalsza część artykułu

A podatki lotnicze w Austrii także mają wzrosnąć. 12 euro wyniesie dopłata do wszystkich rejsów, na te najkrótsze, czyli na odległość nie większą niż 350 kilometrów, dodatkowo jeszcze trzeba będzie dopłacić 30 euro. To akurat ma zachęcić do korzystania z usług kolei.

CZYTAJ TEŻ: Austrian Airlines stopniowo wracają do latania

Narodowy przewoźnik otrzyma 450 milionów euro pomocy publicznej, z czego 300 milionów to otwarta linia kredytowa, a 150 milionów to bezpośredni zastrzyk pieniężny w formie grantu. W zamian za to Grupa Lufthansa zobowiązała się do zbudowania do roku 2030 centrum przesiadkowego w Wiedniu, które pod względem rozmiarów ma być porównywalne z tymi w Monachium i Frankfurcie.

Zdaniem władz austriackich tak skonstruowana pomoc i zmiany w systemie podatkowym oznaczają ochronę miejsc pracy w Austrian Airlines, zachęcają do korzystania z transportu lotniczego, ale tylko na dłuższych trasach, i sprzyjają ochronie środowiska.

Należy jednak liczyć się z tym, że branża lotnicza ostro skrytykuje austriackie decyzje. I nie jest wykluczone, że Austriacy z części podatków sami będą musieli się wycofać. Jak już pokazała historia, podatki duszą popyt na podróże lotnicze, a po jakimś czasie same rządy z nich rezygnują, ponieważ zamiast wzrostu wpływów do budżetu z tego tytułu odnotowują ich spadek.