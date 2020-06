Administracja Trumpa nie pozwoli chińskim liniom lotniczym latać do USA

Waszyngton oskarża Pekin o blokowanie amerykańskim przewoźnikom wznowienia lotów do Chin. Według informacji Departamentu Transportu United Airlines i Delta Air Lines chciały ponownie uruchomić trasy z USA do Chin na początku czerwca i złożyły wnioski do Administracji Lotnictwa Cywilnego Chin (CAAC), która nakazała wszystkim liniom lotniczym starającym się o powrót do Chin przyjąć za punkt odniesienia tydzień 16-22 marca w celu ustalenia, ile lotów mogłyby teraz obsługiwać. Jednak amerykańskie linie w tym czasie do Chin już nie latały. Loty zawieszono w lutym.

