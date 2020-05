Grupa Lufthansa startuje z nowym rozkładem

Ostatniego dnia maja Grupa Lufthansa kończy loty repatriacyjne i uruchamia nowy letni rozkład, w ramach którego zaoferuje między innymi 29 rejsów tygodniowo z Polski.

W drugiej połowie czerwca Lufthansa zacznie latać 12 razy w tygodniu z Warszawy do Frankfurtu i pięć razy do Monachium oraz siedem razy w tygodniu z Krakowa do Frankfurtu, o czym informuje w komunikacie. Należącymi do Grupy Lufthansa liniami lotniczym Eurowings będzie też można polecieć dwa razy w tygodniu ze stolicy Małopolski do Düsseldorfu. Z kolei Austrian Airlines zabiorą pasażerów trzy razy w tygodniu z Warszawy do Wiednia. Przewoźnicy ci zaoferują w sumie 29 rejsów w tygodniu z Polski. Poniżej dalsza część artykułu

Pod koniec czerwca w nowym rozkładzie Grupy Lufthansa figurować będzie w sumie ponad 130 kierunków, a liczba rejsów wyniesie ponad 2 tysiące w tygodniu. W rozkładzie grupy znajdą się również 34 połączenia długodystansowe (112 rejsów tygodniowo) do miast poza Europą, między innymi z Frankfurtu to Kairu, Pekinu, Szanghaju i San José w Kostaryce oraz z Monachium do San Francisco, Delhi, Montrealu i Seulu.

Linie lotnicze należące do Grupy Lufthansa reagują w ten sposób na rosnące zainteresowanie klientów połączeniami lotniczymi oraz stopniowe łagodzenie ograniczeń w podróży i zasad wjazdu do różnych krajów – czytamy w komunikacie.

CZYTAJ TEŻ: Lufthansa poleci z Krakowa i Warszawy do Frankfurtu

15 czerwca sama Lufthansa wznowi około 20 połączeń z Frankfurtu i 34 z Monachium, między innymi do Dubrownika, Faro, Wenecji, na Ibizę, do Malagi, Porto, Splitu, na Cypr czy do Agadiru, zwiększając jednocześnie częstotliwość rejsów do najpopularniejszych miejsc.

15 czerwca, po prawie 90 dniach przerwy, regularne operacje lotnicze wznowią Austrian Airlines. W pierwszych dwóch tygodniach przewoźnik będzie latał do 37 portów lotniczych.

Swiss w drugiej połowie czerwca wznowi połączenia z Zurychu do między innymi Brindisi, Florencji, Neapolu, Palermo i Rzymu oraz z Genewy do Faro czy Nicei. Będzie też obsługiwał tygodniowo dziesięć połączeń długodystansowych.

W czerwcu Eurowings doda do swojego rozkładu 40 nowych europejskich kierunków, miedzy innymi Sylt i Heringsdorfem w Niemczech, Majorkę, Grecję i Chorwację. Do końca czerwca dwukrotnie zwiększy, do 20, liczbę airbusów w swojej flocie.

ZOBACZ TAKŻE: Lufthansa za pomoc oddaje państwu część kontroli

W połowie czerwca także Brussels Airlines wznowią operacje lotnicze, proponując na początek 59 połączeń. Z kolei Edelweiss Air zamierza do końca czerwca realizować 171 połączeń do 36 miejscowości wakacyjnych, zaś Air Dolomiti 5 czerwca uruchomi rejsy z Florencji do Katanii i Palermo, a 19 czerwca do Bari i Cagliari.

Planując podróż, pasażerowie powinni pamiętać o regulacjach dotyczących przyjazdu i kwarantanny w miejscu docelowym – przypomina Grupa Lufthansa. Mogą się również spodziewać dodatkowych obostrzeń związanych z bezpieczeństwem i higieną, na przykład dłuższego oczekiwania do punktów kontroli na lotnisku. Do odwołania ograniczone są także usługi cateringowe na pokładzie. Ponadto podczas całej podróży pasażerowie muszą nosić maski zakrywające nos i usta.