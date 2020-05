Wizz Air – nowa baza i 20 kierunków z Malpensy

Przewoźnik będzie tam dysponować już od lipca pięcioma samolotami typu Airbus A321. Według komunikatu firmy planuje latać nimi na 20 nowych trasach do 11 krajów.

Nowe połącznia z Malpensy poprowadzą do: Londynu Luton, Eindhoven, Walencji, Aten, Salonik, Reykjaviku, Lizbony, Porto, Prisztiny, Mahon, Marrakeszu, Tallina, Tel Awiwu, na Fuerteventurę, Gran Canarię, Teneryfę, Korfu, Zakintos, Rodos i na Santorini. W sumie oferta Wizz Aira to łącznie z 13 trasami z Bergamo to 41 tras w Lombardii .