Loty na krótkich trasach trzeba znieść, ale nie zakazami

Komisarz unijny Frans Timmermans chciałby ograniczyć przeloty na trasach poniżej 600 do 800 kilometrów. By nakłonić pasażerów do zrezygnowania z nich, trzeba rozwinąć szybkie, nocne połączenia kolejowe – uważa.

Unijny komisarz do spraw klimatycznych Frans Timmermans mówi w wywiadzie udzielonym gazetom należącym do Funke Mediengruppe, że w Europie trzeba rozbudować sieć atrakcyjnych cenowo połączeń kolejowych i zachęcić podróżnych do korzystania z nich – pisze niemiecki portal branży turystycznej Reisevor9. Żeby zrealizować cel, Timmermans chciałby wykorzystać takie narzędzia jak poszerzenie europejskiego handlu emisjami w przewozie lotniczym i podatki od paliwa lotniczego. – Chcemy się uwolnić od lotów na krótkich trasach, ale nie poprzez stosowanie zakazów – mówi. Poniżej dalsza część artykułu

Dobre i przystępne cenowo połączenia kolejowe realizowane szybkimi pociągami czy pociągami nocnymi mają być na tyle atrakcyjne, żeby nie opłacało się latać dlatego, że zajmie to więcej czasu. Timmermans ma na myśli podróżne na trasach poniżej 600 do 800 kilometrów. Jak tłumaczy, przelot turystyczny na Majorkę nie jest tu problemem, bo jeśli ktoś wybiera się w podróż raz w roku, nie stanowi to zagrożenia ani dla klimatu, ani dla jego portfela.

14 lipca Komisja Europejska ma przedstawić projekt dla klimatu „Fit for 55” z szeregiem rozwiązań, które mają pomóc obniżyć do 2030 roku emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 55 procent w porównaniu z 1990 rokiem. Porozumienie w tej sprawie zostało osiągnięte między krajami członkowskimi a Parlamentem Europejskim pod koniec kwietnia. – Musimy przebudować naszą gospodarkę, ale w taki sposób, żeby wszyscy zachowali swoją pracę lub znaleźli nową – mówi komisarz i dodaje, że największe wyzwania stoją przed trzeba sektorami: budowlanym, rolnictwem i transportem.

W kwietniu decyzję o zakazie obsługiwania krótkich krajowych połączeń lotniczych przegłosował francuski parlament. Ten zakaz będzie obowiązywał w wypadku wszystkich kierunków, które można pokonać innymi środkami transportu w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny.