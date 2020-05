Horała: Wznawiamy loty. W samolotach zostaną puste fotele

Jak dodał, przywracanie rejsów odbędzie się w trzech etapach. Przy czym znany jest termin początku tylko pierwszej fazy – 1 czerwca. Terminu drugiej i trzeciej „nie przesądzamy, bo będzie to zależało od rozwoju sytuacji epidemicznej”. Horała ujawnił tylko, że w drugiej fazie mają ruszyć loty europejskie do krajów, które „opanowały sytuację epidemiczną, w których sytuacja nie jest gorsza niż w Polsce”, a w trzeciej – międzykontynentalne, do krajów, „w których sytuacja epidemiczna jest pod kontrolą”.