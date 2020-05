Emirates mierzą temperaturę i rozdają zestawy higieniczne

Obowiązują one na każdym etapie podróży – informuje przewoźnik w komunikacie. Pasażerowie, którzy odprawiają się na lotnisku w Dubaju lub lecą na nie, dostają bezpłatny zestaw higieniczny składający się z maseczek, rękawiczek, chusteczek antybakteryjnych i środków dezynfekujących. Rękawiczki i maseczki muszą obowiązkowo nosić na lotnisku w Dubaju, podczas lotu wymagane są tylko maseczki.

Pasażerowie wchodzą na pokład po kolei w zależności od zajmowanego w samolocie rzędu, od ostatniego do pierwszego. Bramki, przy których czekają na wejście, po każdej odprawie są czyszczone i dezynfekowane.

Emirates zapewniły swoim pracownikom transport samochodem do i z pracy. Tam, gdzie to możliwe, skróciły postoje w miejscach docelowych, a załogę lotów długodystansowych, z dłuższymi przerwami między lotami, kwaterują w pojedynczych pokojach. Po powrocie do Dubaju załoga przechodzi test na covid-19 i udaje się na 14-dniową kwarantannę.