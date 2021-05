Wizz Air uruchamia dwie nowe trasy do Hiszpanii i Chorwacji

Wizz Air ogłosił dziś dwie nowe wakacyjne trasy z Polski – z Katowic do Malagi w Hiszpanii (środy, niedziele) i z Warszawy do Dubrownika w Chorwacji (środy, soboty). Zostaną one uruchomione odpowiednio 3 i 4 lipca.

Poniżej dalsza część artykułu