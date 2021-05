LOT: Mamy 100 letnich tras w Europie. Wróci też Ameryka i Azja

Ponad 100 połączeń z Polski do regionów wakacyjnych – w tym najwięcej do Grecji – a także powrót na trasy do Stanów Zjednoczonych i Azji – zapowiada tego lata PLL LOT.

Przewoźnik przyznaje, że po kierunki turystyczne sięga z konieczności, ponieważ ruch biznesowy, którym przed pandemią głównie się zajmował, na razie nie wraca. Poniżej dalsza część artykułu

Jak policzył na najbliższe lato będzie dysponował siatką połączeń o połowę mniejszą niż w lecie roku 2019. „Ze względu na pandemię i zmniejszony popyt na podróżowanie (…). Zgodnie z prognozami dla branży lotniczej, to właśnie ruch turystyczny będzie istotną częścią odbudowującego się rynku przewozów lotniczych” – wyjaśnia w komunikacie.

Jak dodaje, zdecydował się też w związku z tym na intensywniejsza współpracę z biurami podróży, którym oferuje usługi przewozów czarterowych.

Na wakacje przewoźnik zamierza zabierać klientów z Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Krakowa, Katowic, Poznania i Rzeszowa.

Najwięcej połączeń, bo 26, zaplanował do Grecji, a więc do kraju bardzo popularnego wśród turystów. Jego celem jest tam 14 lotnisk. Na przełomie maja i czerwca LOT poleci m.in. na Kos, Zakintos, Rodos, Santoryn, Mykonos, Kefalonię, Korfu, Samos, do Salonik, Kalamaty, Heraklionu, Chanii, Aten i Prewezy.

Oprócz tego ma w rozkładzie Larnakę na Cyprze, Dubrownik, Split i Zadar w Chorwacji, Ochrydę i Skopje w Macedonii, Podgoricę i Tivat w Czarnogórze, Burgas i Warnę w Bułgarii, Tbilisi i Batumi w Gruzji, Majorkę, Maltę i Ibizę. Są tam też włoskie miasta: Wenecja, Rimini, Lamezia-Terme, Neapol, Olbia i Palermo. Zapowiada, że w sezonie wakacyjnym przywróci również takie kierunki jak Lubljana, Barcelona i Bejrut.

Rejsy będzie wykonywał 186-miejscowymi boeingami 737.

– W tym roku, zgodnie z zapowiedziami planujemy umocnić naszą obecność na rynku podróży turystycznych i czarterowych – mówi cytowany w komunikacie Michał Fijoł, członek zarządu LOT-u ds. handlowych. – Nasza wakacyjna oferta powstała z myślą zarówno o biurach podróży, jak i turystach indywidualnych. Obserwując również odradzający się popyt przywracamy połączenia z naszej regularnej siatki połączeń. Pasażerowie będą mogli wybierać w sumie z ponad 100 miast w Europie, Ameryce Północnej i Azji.

Jednocześnie przewoźnik zapowiada, że w sezonie letnim rozpocznie przywracanie europejskich połączeń regularnych. Na liście są Budapeszt, Bukareszt, Kopenhaga, Sofia, Zagrzeb, Amsterdam, Bruksela, Paryż, Frankfurt, Wiedeń, Zurych, Madryt, Oslo, Monachium i Billund.

Przypomina też, że od marca lata już do Kijowa, Zagrzebia, Pragi, od kwietnia do Lwowa, Duesseldorfu, Hamburga, Stuttgartu, Nicei, a od maja do Dublina, Kluż-Napoki, Berlina, Luksemburga i Erywania.

Planuje też zwiększyć latem częstotliwość połączeń na trasach transatlantyckich. Od czerwca średnio raz dziennie poleci z Warszawy do Nowego Jorku (JFK) i Chicago, cztery razy tygodniowo z Warszawy do Toronto i trzy razy tygodniowo z Warszawy do Newark. Zapowiada również wznowienie połączenia do Miami i Los Angeles po dwa razy każdego tygodnia i z Krakowa dwa razy tygodniowo do Chicago, jeden raz do Nowego Jorku, a także z Rzeszowa do Newark (raz tygodniowo).

W planach LOT ma także wykonywanie regularnych lotów na obsługiwanych dotąd trasach azjatyckich – z Warszawy do Seulu (trzy razy w tygodniu) i do Tokio. Raz w tygodniu do Seulu poleci też z Budapesztu.

Ze względu na obostrzenia i sytuację epidemiczną przewoźnik przesunął rozpoczęcie operacji na Sri Lankę i do Delhi. Nadal za to będzie latał do Chin (Tiencin) – informuje w komunikacie.