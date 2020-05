Lufthansa poleci z Krakowa i Warszawy do Frankfurtu

W sumie zamierza wykonywać 17 lotów w tygodniu z Polski. „Będą one częścią nowego rozkładu rejsów, który wraz z końcem czerwca pozwoli pasażerom Lufthansa Group udać się w podróż do kolejnych 130 miast” – napisał przewoźnik w komunikacie.

Podczas podróży pasażerów obowiązuje noszenie masek zakrywających nos i usta. „Planując podróż pasażerowie powinni pamiętać o regulacjach dotyczących przyjazdu i kwarantanny w miejscu docelowym. Mogą się również spodziewać dodatkowych obostrzeń związanych z troską o bezpieczeństwo i higienę, na przykład dłuższego czasu oczekiwania do punktów kontroli na lotnisku. Do odwołania ograniczone są także usługi cateringowe świadczone na pokładzie” – ostrzega przewoźnik.

Linie lotnicze należące do Lufthansa Group od czerwca rozszerzą rozkład rejsów i zaoferują podróże „do wielu słonecznych, wakacyjnych kierunków, jak również liczne trasy międzykontynentalne” Ma to być ponad 106 miast w Niemczech i Europie i ponad 20 połączeń międzykontynentalnych. Do końca czerwca Lufthansa Group zamierza wykonywać już 1800 rejsów tygodniowo do ponad 130 miast na całym świecie.