Wizz Air otwiera bazę na Fiumicino i ogłasza 32 nowe trasy

Wizz Air ogłosił dziś otwarcie bazy na lotnisku Rzym-Fiumicino, piątej we Włoszech, po Mediolanie-Malpensie, Katanii, Palermo i Bari, oraz 43. w ogóle, oraz największą w historii siatkę połączeń we Włoszech.

W lipcu przewoźnik umieści na Fiumicino cztery airbusy A321neo, które będą obsługiwać 32 trasy – do Londynu-Luton, Liverpoolu, Eindhoven, Sofii, Tel Awiwu, Casablanki, Marrakeszu, na Mikonos, Santoryn, Korfu, Zakintos, do Heraklionu, Larnaki, na Fuerteventurę, Teneryfę, do Szarm el-Szejk, Hurghady, Aleksandrii, Charkowa, Prisztiny, Antalyi, Bodrum, Keflaviku, Targu Mures, Konstancy, Satu Mare, Dubrownika, Splitu, Faro, Nicei, Pragi i Tallina.