Ryanair od lipca chce wrócić do latania

– Obecnie poszczególne kraje Europy pozwalają na stopniowy powrót do normalnego życia, spodziewamy się, że będzie to postępować w nadchodzących tygodniach i miesiącach – mówi prezes Ryanair DAC, Eddie Wilson, cytowany w komunikacie. – Do 1 lipca pozostaje ponad sześć tygodni. Uważamy, że jest to najbardziej optymalny termin na przywrócenie lotów, abyśmy mogli pozwolić przyjaciołom i rodzinom ponownie się spotkać, dotrzeć do pracy i pozwolić gospodarkom opartym na turystyce, takim jak na przykład Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja czy Francja, odzyskać resztki tegorocznego sezonu turystycznego – dodaje.