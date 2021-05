Corendon Airlines Polska debiutują na Facebooku

Głównym węzłem komunikacyjnym założonej w 2004 roku linii lotniczej jest port lotniczy Antalya. Pod koniec sierpnia Corendon reaktywował polską siatkę połączeń, zaczynając od rejsów z Warszawy i Katowic do Antalyi, w listopadzie włączył do niej także loty z Warszawy do Hurghady. W tym roku do rozkładu weszły loty na Rodos i Kretę.