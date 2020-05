Europa powinna mieć wspólną politykę wobec linii lotniczych

– Zdecydowanie popieramy europejską reakcję. Wszyscy duzi przewoźnicy nie są tej czy innej narodowości, to europejscy przewoźnicy — mówiła Calvińo w wywiadzie dla kanału Bloomberg TV. — Kraje Unii powinny zapewnić liniom równe warunki działania, a kraje najbogatsze nie powinny przyznawać większej pomocy własnym liniom kosztem tych z innych krajów. Myślę, że Komisja Europejska bardzo pilnuje, aby nie dochodziło do naruszenia przepisów o konkurencji — dodała, cytowana w relacji Reutersa.

Niektóre kierunki będą uprzywilejowane, bo np. podróżni z Francji będą zwolnieni z kwarantanny, podobnie jak przybywający z Irlandii. Minister spraw zagranicznych Dominic Raab stwierdził jednak w BBC Radio, że nie będzie żadnych wyjątków, ale nie podał szczegółów, poza tym, że rząd chce wprowadzić kwarantannę od końca maja.

Jeśli do niej dojdzie, to grupa IAG będzie musiała zastanowić się nad planem wznowienia lotów w lipcu — powiedział w jednej z komisji parlamentu prezes Willie Walsh. — Możliwość wprowadzenia kwarantanny po przybyciu do Zjednoczonego Królestwa zdecydowanie pogorszy sytuację. Planowaliśmy wznowienie lotów w dużym zakresie w lipcu. Będziemy musieli zmienić to na podstawie tego, co powiedział premier — stwierdził Walsh. Dodał, że płynność portów lotniczych maleje, bo zmniejszają się zasoby gotówki. – Chyba wyczerpaliśmy na tym etapie wszystkie możliwości zachowania płynności. Gotówka bardzo maleje i tak będzie w maju, czerwcu i lipcu. Nie mamy żadnych przychodów — cytuje go Reuters.