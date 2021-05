Izrael dopłaci do lotów do Ejlatu

By zachęcić linie lotnicze do włączania Ejlatu do swoich siatek połączeń, Ministerstwo Turystyki Izraela ogłosiło program wsparcia finansowego – podaje resort na swojej stronie internetowej.. Przewoźnicy otrzymają 60 euro na pasażera, budżet całego programu to około 6,4 miliona euro (25 milionów szekli).

By skorzystać z subsydiów, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, realizować rejsy od września do końca maja 2022 roku z wyłączeniem okresu od 20 do 27 września oraz od 15 do 22 kwietnia. Loty muszą być realizowane bezpośrednio na lotnisko w Ejlacie z zagranicy. Jeśli przewoźnik będzie wykonywał co najmniej 10 lotów tygodniowo, dostanie 10 procent więcej, czyli 66 euro na osobę. W ramach programu Ministerstwo Turystyki dopłaci do maksymalnie 75 rotacji. Wnioski można składać do 15 października.