Eurocontrol: Skoordynowane wznowienie lotów lepsze dla branży

Eurocontrol, Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, przygotowała dwa scenariusze powrotu branży lotniczej do działalności operacyjnej. Jak podkreśla, nie chodzi o prognozę, jak wznowienie lotów faktycznie będzie przebiegać, bo wszystko zależy od szeregu zmiennych, takich jak okres trwania i skala pandemii, których dziś nie da się jednoznacznie określić, ale o pokazanie skutków zastosowania dwóch różnych modeli – skoordynowanego dla całej Europy i zróżnicowanego, tworzonego przez każde państwo indywidualnie. Organizacja podkreśla, że jeśli linie lotnicze będą musiały działać według innych zasad w miejscu startu i innych w porcie, w którym lądują, będzie to dla nich bardzo uciążliwe.

W swojej analizie Eurocontrol przyjmuje, że jako pierwsze wrócą loty wewnątrz Europy – to założenie opiera się na doświadczeniach z Chin, gdzie aktualnie realizowanych jest już około 40 procent lotów, choć wskaźnik obłożenia jest nadal bardzo niski. Według scenariusza skoordynowanego kraje porozumieją się zarówno w kwestii procedur operacyjnych, jak i zniesienia zakazów podróżowania. To najważniejszy postulat ze strony przewoźników i portów lotniczych. Wówczas branża straciłaby 45 procent lotów, które zaplanowane były na ten rok (5 milionów). Model nieskoordynowany zakłada, że do takiego porozumienia nie dojdzie, co przełoży się na spadek liczby operacji lotniczych o 57 procent (6,2 miliona).