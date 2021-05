Węgierski tani przewoźnik ogłosił dziś w komunikacie uruchomienie czterech tras – z Lublina do Burgas (środy, niedziele, od 13 czerwca), z Poznania do Lwowa (czwartki, niedziele, od 13 czerwca), z Warszawy do Lwowa (poniedziałki, środy, piątki, od 11 czerwca) oraz z Warszawy do Malagi (poniedziałki, piątki, od 11 czerwca).

Poniżej dalsza część artykułu