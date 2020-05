IATA: Maski – tak, puste fotele – nie

Lufthansa i Wizz Air już wprowadziły obowiązek zakładania masek podczas lotu, w Stanach Zjednoczonych zrobiły to United i Delta. Air France-KLM wprowadzi to samo 11 maja, kiedy we Francji prawdopodobnie będzie można znowu latać. Podróżni muszą sami zaopatrzyć się w maski i nie zdejmować ich przez cały czas lotu.