Tanie linie lotnicze: Liczymy dopiero na jesień

Wielu Europejczyków może wybrać samochód jako środek transportu. Sytuacji nie ułatwia brak jasnych wytycznych dotyczących zasad podróżowania, na co zwraca uwagę Jozsef Varadi, prezes Wizz Aira.

Na razie nie wiadomo na przykład, na jakich zasadach za granicę będą mogli wyjeżdżać Brytyjczycy. Co prawda tamtejszy rząd potwierdził, że obowiązywać ma podział krajów na trzy grupy, zgodnie z zasadą świateł na skrzyżowaniu – zieloną, pomarańczową i czerwoną (dla każdej określone są inne zasady powrotu, od testów PCR przez samoizolację w domu aż po 10-dniową kwarantannę w hotelu) – ale lista państw zaliczonych do poszczególnych grup nie jest znana.

Prezes Wizz Aira tłumaczy też, dlaczego europejskie i amerykańskie linie lotnicze patrzą na najbliższe tygodnie inaczej. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych mówimy o rynku krajowym, to na Starym Kontynencie o międzynarodowym.

Kolejna kwestia to realizacja szczepień – kiedy się rozpoczynały, wszyscy myśleli, że będą prowadzone szybciej. Niż się potem okazało.

Dla tanich linii lotniczych kolejnym wyzwaniem jest wymóg stawiany przez część krajów odnośnie do rodzaju testów, które trzeba wykonać przed wyjazdem. Jeśli warunkiem jest badanie PCR, klientów trudno będzie przekonać do podróżowania, bo koszt badania jest bardzo wysoki w stosunku do ceny biletu – uważa z kolei prezes EasyJet Johan Lundgren. Średnio za przelot Europejczycy płacą poniżej 100 dolarów, na test PCR muszą wydać 50 dolarów.