Wizz Air połączy Katowice z Abu Zabi

– Nowe trasy z Abu Zabi to wyraz naszego zaangażowania w łączenie stolicy Kataru z najpopularniejszymi miejscami na świecie – twierdzi p.o. dyrektor generalny Abu Dhabi Airports Shareef Al Hashmi, cytowany w komunikacie. – Są odzwierciedleniem odporności branży i jej zdolności do realizacji śmiałych planów, które pobudzą popyt konsumentów i doprowadzą do trwałego ożywienia na rynku lotniczym.

– Cieszę się, że w czerwcu rozpoczniemy naszą działalność na międzynarodowym lotnisku w Abu Zabi. Misja Wizz Air świetnie wpisuje się w zróżnicowaną strategię ekonomiczną tego miasta – stale stymulujemy ruch tworząc popyt z korzyścią dla różnorodności turystycznej i gospodarczej Abu Zabi – dodaje prezes Wizz Air Holdings József Váradi.