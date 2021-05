Enter Air zamknął rok 2020 dużą stratą

Enter Air miał w zeszłym roku 470 milionów złotych przychodów. To o 70,9 procent mniej niż w 2019 roku, kiedy wyniosły one 1,61 miliarda złotych. Przyczyną spadku był oczywiście kryzys wywołany pandemią i ograniczenia w podróżach.

– Kilka dni temu obchodziliśmy 11 rocznicę pierwszego lotu – mówi członek zarządu Enter Aira i współzałożyciel tej linii lotniczej Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie. – Wolimy jednak patrzeć w przyszłość, a nie oglądać się za siebie. Optymistycznie widzimy nadchodzący sezon letni. Dużo wskazuje, że dzięki intensyfikacji szczepień i wprowadzeniu procedur bezpieczeństwa w miejscowościach turystycznych tegoroczne wakacje będą już wyglądały normalnie, a jeśli tak będzie to chętnych na zagraniczne wyjazdy nie zabraknie. Od touroperatorów wiemy, że zainteresowanie klientów jest duże. Jesteśmy gotowi na sezon. Nasze maszyny regularnie latają, dwa kolejne samoloty powinny przyjść do nas przed sezonem, niedawno wróciły też dwa boeingi 737 Max, do których mamy duże zaufanie i dzięki którym możemy zoptymalizować loty do najdalszych destynacji.