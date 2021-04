Rosja zezwoli na loty do egipskich kurortów

Samoloty z Rosji nie latają do kurortów nad Morzem Czerwonym od 2015 roku, kiedy to doszło do katastrofy lotniczej rosyjskich linii lotniczych Metrojet nad Synajem. Wówczas zginęły 224 osoby. Na pokładzie znajdowali się rosyjscy turyści wracający z Szarm el-Szejk do Petersburga. Odpowiedzialnością za to wydarzenie obarczona została grupa powiązana z tak zwanym Państwem Islamskim.