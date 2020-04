Air France i KLM chcą reaktywować loty z Polski

Holenderski KLM chce zacząć latać z Warszawy do Amsterdamu 3 maja , a Air France do Paryża 10 maja . Przewoźnicy nie podają na razie szczegółów dotyczących częstotliwości rejsów. Zastrzegają też, że wznowienie operacji zależy od decyzji władz państwowych o otwarciu granic i wpuszczaniu zagranicznych pasażerów. Aktualnie Grupa Air France-KLM realizuje 5-10 procent lotów ze swojej siatki połączeń.

Niektóre kraje nakazują liniom lotniczym kontrolowanie stanu zdrowia pasażerów przed wejściem na pokład, w tym niekiedy pomiar temperatury. Aktualnie dotyczy to osób podróżujących KLM-em z Amsterdamu do Kanady, Singapuru i Korei Południowej. Dodatkowo od 17 kwietnia pasażerowie udający się do Holandii z krajów wysokiego ryzyka (jego stopień określa Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego – EASA) przed rejsem muszą wypełnić formularz kontrolny. Na podstawie odpowiedzi personel decyduje, czy wpuścić ich na pokład.