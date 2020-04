Szef Ryanaira: Nie będziemy latać z pustymi fotelami

Szef Ryanaira Michael O’Leary uważa, że jeżeli ograniczenia w podróżowaniu zaczną być wycofywane w lipcu, to do października może zostać wznowionych 80 procent lotów. Zarazem twierdzi, że dbanie o zachowanie dystansu społecznego w samolotach poprzez zostawianie wolnych siedzeń między pasażerami (w wypadku typowego układu w samolotach 3+3 oznacza to wolny środkowy rząd) jest, jak to określił w wywiadzie dla „Financial Times” „idiotyczne”.

