Pasażerowie nieprędko wrócą do samolotów

Australijczycy są znacznie ostrożniejsi. Tam liczba połączeń wewnętrznych spadała nawet, kiedy przez kilka dni nie było w tym kraju ani jednego nowego przypadku zakażenia. W tej chwili odbudowało się tam jedynie 10 procent ruchu sprzed wybuchu pandemii. IATA wskazuje na te dane, ponieważ zdaniem jej analityków odbudowa ruchu lotniczego po pandemii zaczyna się zazwyczaj właśnie dzięki rejsom krajowym.

— W niektórych krajach wzrost zachorowań na Covid-19 wyraźnie już spowolnił i doszedł do momentu, kiedy władze powinny zdecydować się na zniesienie najbardziej dolegliwych ograniczeń. Ale i tak nie mamy co liczyć, że nagle wzrośnie popyt na latanie. To prawda, ludzie chcą podróżować, ale wcześniej chcą mieć pewność swojej sytuacji finansowej i będą woleli poczekać kilka miesięcy, zanim zdecydują się wsiąść do samolotu. Dlatego kluczowe będzie pobudzenie zaufania konsumentów – uważa de Juniac.