Dużo Grecji w rozbudowanej siatce Ryanaira na lato

Nowe trasy to: z Modlina do Koszyc, Pragi, Zadaru, Bari, Katanii, na Rodos i Zakintos, z Krakowa na Santoryn i Korfu, z Gdańska do Billund, Zadaru, na Kretę (Chania) i Santoryn, z Wrocławia do Szyman na Mazurach, Lwowa, Zadaru i na Korfu, z Poznania do Birmingham, Wenecji (port lotniczy Treviso), Puli i Lwowa oraz z Katowic do Trapani i Oslo-Gardermoen.