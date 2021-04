Smartwings: Na lato mamy z Polski 28 kierunków czarterowych

Obecnie Smartwings lata z Warszawy i Katowic na Teneryfę, Fuerteventurę, Maderę i do Marsa Alam.

W sumie przewoźnik będzie wykonywał do 80 rejsów tygodniowo.

Zamierza też organizować rejsy regularne do dziewięciu portów lotniczych. Z Warszawy do Malagi, Barcelony, Kalamaty, Kos, Chanii, Splitu, Dubrowniíka, Burgas, Katanii, a z Katowic do Barcelony, Chanii, Splitu, Dubrownika, Burgas, Katanii.