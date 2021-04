Więcej wakacyjnych tras w letniej siatce Air France’u  

W sezonie letnim Air France będzie obsługiwał 80 tras sezonowych, w tym 22 nowe, do Francji, Europy i Afryki Północnej z wylotem z lotnisk Paryż-Roissy-Charles de Gaulle (CDG) i Orly, a także z portów regionalnych – dowiadujemy się z komunikatu przewoźnika. Trasy te zostaną dodane do aktualnego rozkładu lotów. Wkrótce Air Frace ogłosi również letnią ofertę lotów międzykontynentalnych.

W letniej siatce znajdzie się 39 sezonowych połączeń międzynarodowych do miast w Europie i Afryce Północnej, w tym 14 nowości, a są to: Tanger, Agadir, Monastyr, Valletta, Las Palmas, Korfu, Rodos (wyloty z lotniska Charlesa de Gaulle’a od 5 lipca), Ibiza, Algier (od 28 czerwca), Bari (wyloty z lotniska Orly od 31 maja), Katania (od 26 czerwca), Korfu (wyloty z Marsylii od 19 czerwca), Londyn, Tunis (wyloty z Nicei od 28 czerwca).

Wśród nowości jest też osiem tras krajowych – z Paryża (CDG) do Ajaccio, Bastii, Calvi i Figari na Korsyce (od 5 czerwca), z Perpignan do Brestu, Strasburga i Nantes oraz z Biarritz do Caen (od 25 czerwca).

Air France zwiększy też w szczycie sezonu liczbę lotów z i do Polski. Od 14 maja z Krakowa do Paryża (CDG) będzie latał trzy razy w tygodniu, a od 5 lipca do 29 sierpnia siedem razy. W tym samym czasie zwiększy też liczbę lotów z Warszawy do Paryża z obecnych sześciu do 14 tygodniowo.