Od 13 czerwca we czwartki i w niedziele będzie latał z Gdańska do Burgas, od 15 września we środy i w niedziele z Rzeszowa do Oslo (lotnisko Sandefjord-Torp), od 22 września w poniedziałki, we środy i w piątki z Rzeszowa do Londynu-Luton, a od 24 września w poniedziałki i piątki z Warszawy na Fuerteventurę.