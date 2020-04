Polacy nie kupią niemieckiego Condora

Teraz wiadomo,że niemiecka linia utrzymuje się dzięki kroplówce niemieckiego rządu wykonując rejsy repatriacyjne. Podobnie jest z należącym do PGL LOTem, który wozi jeszcze potężne cargo. Condor zwrócił się do rządu niemieckiego o nowe wsparcie finansowe, tym razem jest to 200 mln euro. Jeśli chodzi o LOT, to wicepremier Jacek Sasin nie ukrywał kilka dni temu, że trzeba będzie polską linię wesprzeć pomocą finansową. W sytuacji pandemii koronawirusa nie jest to niczym wyjątkowym, ponieważ z publicznych środków korzystają dzisiaj wszystkie linie europejskie. Korzysta z nich także Lufhansa, która ostro krytykowała projekt przejęcia Condora przez PGL. Teraz państwo dopłaca największemu niemieckiemu przewoźnikowi do wypłat dla pracowników.