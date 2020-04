Szwedzka linia lotnicza BRA zawiesza działalność

Linia należy do holdingu Braganza, którego właścicielem jest norweski przedsiębiorca Per G. Braathen. Działała od 1981 roku, a w obecnym kształcie, po połączeniu trzech spółek lotniczych, od 2016 roku.

Od czasu wybuchu kryzysu sprzedaż biletów w BRA gwałtownie spadła. Już 19 marca linia ogłosiła, że do minimum redukuje liczbę połączeń, a jeszcze 1 kwietnia, że cały ruch lotniczy zostanie wstrzymuje do 31 maja.

Firma nie ma pieniędzy, by zwrócić klientom za bilety, ale „planuje, aby wszyscy klienci otrzymali rekompensatę za nieodbyte podróże, gdy firma zacznie znowu latać”. – To, że jesteśmy zmuszeni zawiesić działalność, jest poza naszą kontrolą. Żałujemy, że odbije się to na naszych klientach. Zrobimy wszystko, aby zrekompensowaćim im to, gdy ponownie otworzymy działalność – zapewnia dyrektor handlowy linii lotniczej Ulrika Matsgard w komunikacie.