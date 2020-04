Condor może trafić w ręce niemieckiego rządu

Powodem znacjonalizowania prywatnego przewoźnika, należącego dawniej do Thomasa Cooka, ma być chęć uratowania go po tym, jak najprawdopodobniej Polska wycofa się z zamiaru jego zakupu.

Według źródeł agencji decyzja w sprawie przyszłości Condora nie jest jeszcze podjęta. Jedyna odpowiedź, jaką można uzyskać w Polskiej Grupie Lotniczej, która ogłosiła w lutym zamiar kupienia tej linii lotniczej to ta, że nie komentuje ona negocjacji przed ich zakończeniem. Z wcześniejszych enuncjacji wynikało, że mają one potrwać do końca kwietnia.