Ryanair otwiera osiem nowych tras z Polski na lato

Tego lata Ryanair będzie latał z Modlina do Bari, Katanii, Zadaru i na Zakintos, z Gdańska do Kopenhagi, Haugesund i Zadaru oraz z Wrocławia do Zadaru, o czym informuje w komunikacie.

Ponadto zwiększył częstotliwość lotów (o jeden lub dwa tygodniowo) na najpopularniejszych trasach: z Gdańska do Hamburga i Göteborga, z Katowic do Pafos, Burgas i Podgoricy, z Krakowa do Pafos i Billund oraz z Modlina do Pafos i Burgas.