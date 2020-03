LOT kończy akcję LOT do Domu

W ciągu dwóch tygodni samolotami narodowego przewoźnika sprowadzono do kraju prawie 42 tysiące osób, w tym, jak ujawnił MSZ, prawie 700 obywateli innych państw Unii Europejskiej. Według źródeł „Rzeczpospolitej” program LOT do Domu ma być realizowany tylko do 5 kwietnia. Ostatnie cztery loty zaplanowano między innymi z Londynu i Bergen. – Idea projektu została zrealizowana, a rząd nie chce angażować się w sprowadzanie kolejnych setek czy tysięcy potencjalnie zakażonych, między innymi z takich epicentrów koronawirusa, jak Wielka Brytania, gdzie żyje 900-tysięczna Polonia – twierdzi nasz informator.

