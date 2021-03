Lufthansa: Płać, kiedy lecisz

Linia przeanalizowała dokładnie warunki swojej taryfy „Pay-as-you-fly” i dostosowała ją do propozycji VDR. W nowej wersji za loty po Europie będzie się płacić dopiero w momencie odlotu. Poza tym, klienci będą obciążani tylko za te rejsy, z których faktycznie skorzystali. Oznacza to, że jeśli pracownik nie poleci, firma nie będzie musiała składać wniosku o zwrot wpłaty. Dzięki temu można zaoszczędzić na kosztach administracyjnych. Poza tym nie trzeba będzie rozliczać zmian w rezerwacji czy opłat wynikających z jej anulowania.

VDR już od dawna zabiega o to, by pasażer płacił za bilet lotniczy dopiero w momencie odprawy, a nie jak to ma miejsce obecnie już przy rezerwacji i to w pełnej kwocie.