LOT w marcu wraca na trasę do Sri Lanki

„W nadchodzącym sezonie letnim LOT zwiększa dostępność połączeń wakacyjnych i dostosowuje do popytu i sytuacji epidemicznej kształt siatki regularnej” – czytamy w komunikacie. Przewoźnik przypomina, że jeszcze pod koniec zeszłego roku zapowiedział uruchomienie popularnych rejsów z z akcji #LOTnaWakacje, w tym m.in. do Chorwacji, na wyspy greckie, Maltę i Majorkę, a także do nowego miasta – Palermo.

Jednocześnie linia lotnicza informuje, że odkłada na później plany uruchomienia całkiem nowych połączeń – do San Francisco i Waszyngtonu, a także wznowienie rejsów do Singapuru.

W sezonie letnim nie będzie też połączeń z Warszawy do Charkowa, Kaliningradu, Kowna, Norymbergi, Połągi, Zaporoża i z Krakowa do Bukaresztu i Wrocławia do Budapesztu. Jak zauważa portal pasazer.com, niektóre inne rejsy zmieniły charakter na wakacyjny i w tym czasie będą realizowane jako połączenia czarterowe. Dotyczy to na przykład lotów z Warszawy do Dubrownika i Podgoricy.