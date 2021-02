Boeing 737 Max wrócił na europejskie niebo

Na to wydarzenie branża lotnicza czekała 22 miesiące. Tyle bowiem boeingi 737 Max były unieruchomione po dwóch katastrofach z ich udziałem i poprawianiu przez producenta elektornicznego systemu sterowania w tym modelu samolotu (MCAS, mający zapobiegać tak zwanemu przeciągnięciu, czyli utracie siły nośnej).

Środowy lot był pierwszym komercyjnym od tamtego czasu i od czasu ponownego certyfikowania ulepszonego samolotu najpierw przez amerykańską agencję lotnictwa, FAA, a potem przez europejską EASA. Wykonała go belgijska linia lotnicza, należąca do koncernu turystycznego TUI, która ma we flocie cztery takie maszyny.