Wizz Air otwiera bazę w Sarajewie

Wizz Air ogłosił dziś otwarcie bazy w Sarajewie. Będzie to 41. baza tego przewoźnika. W maju Wizz Air umieści w niej airbusa A320, który będzie obsługiwać dziewięć połączeń do siedmiu krajów. Z Sarajewa będzie można polecieć do Brukseli-Charleroi, Kopenhagi, Dortmundu, Eindhoven, Göteborga, Londynu-Luton, Memmingen, Bazylei-Miluzy-Fryburga i Paryża-Beauvais. W 2021 roku w sprzedaży znajdzie się w sumie ponad 250 tysięcy miejsc.

Poniżej dalsza część artykułu