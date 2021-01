LOT ogranicza na zimę kierunki. Za mały popyt

Jak informuje w komunikacie, w styczniu i lutym ograniczy liczby rejsów na trasach z Warszawy do Wilna (z 11 do 7 tygodniowo), Zurychu (z 8 do 5 rejsów tygodniowo), Sztokholmu (z 7 do 6 rejsów tygodniowo), Paryża, Amsterdamu, Kopenhagi (z 7 do 5 rejsów tygodniowo), Genewy, Bukaresztu (z 6 do 5 rejsów w tygodniu), Sofii (z 5 do 4 rejsów w tygodniu).