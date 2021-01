LOT: Likwidujemy 300 miejsc pracy

– Dziękuję związkom zawodowym za konstruktywną współpracę i osiągnięte porozumienie. Rozstanie z niektórymi pracownikami to jedna z najtrudniejszych decyzji realizowanych przeze mnie jako menedżera. Jest ona niezbędna, by uchronić większość zespołu i zapewnić stabilizację PLL LOT – mówi prezes LOT-u Rafał Milczarski, cytowany w komunikacie.

Dostosowanie zatrudnienia do pocovidowego rynku wymusiły zatwierdzone przez Komisję Europejską i uwarunkowane unijnymi przepisami zasady pomocy publicznej – wyjaśnia LOT. Spółka musi osiągnąć efektywność ekonomiczną, co w obecnej sytuacji wiąże się z optymalizacją działalności. Relatywnie niewielkie ograniczenie zespołu możliwe jest dzięki oszczędnościom poczynionym przez LOT w innych obszarach, przede wszystkim w kosztach leasingu samolotów.

W ciągu ostatnich pięciu lat ponad dwukrotnie zwiększyła się liczba pasażerów przewiezionych przez LOT, z 4,3 miliona w 2015 roku do 10,4 miliona w 2019 roku. Dwukrotnie wzrosła też liczba samolotów, z 39 do 80. Przychody w 2019 roku wyniosły niemal 7,4 miliarda złotych, podczas gdy w 2015 roku były to 3 miliardy.